Квашенникова (Гордеева) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова (Гордеева) Пелагѣя

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гордеевъ Семенъ

Мать: Гордеева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1850

Сын: Квашенниковъ Петръ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1852

Сын: Квашенниковъ Лавръ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1853

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1854

Дочь: Самарина Екатерина

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1857

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1858

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1861

Сын: Квашенниковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1863

Дочь: Мамыкина Александра

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1864

Сын: Квашенниковъ Андрей

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1869

Сын: Квашенниковъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашенниковъ Степанъ

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