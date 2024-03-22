Квашенникова (Гордеева) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Гордеевъ Семенъ
Мать: Гордеева Анна
Рождение ребёнка
20.12.1850
Сын: Квашенниковъ Петръ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.08.1852
Сын: Квашенниковъ Лавръ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.09.1853
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.11.1854
Дочь: Самарина Екатерина
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.09.1857
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.09.1858
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
04.02.1861
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.04.1863
Дочь: Мамыкина Александра
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Квашенниковъ Андрей
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.02.1869
Отец ребёнка: Квашенниковъ Степанъ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квашенниковъ Степанъ