Мамыкина (Квашенникова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Квашенникова) Александра

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1863

Отец: Квашенниковъ Степанъ

Мать: Квашенникова Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1880

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1882

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Мамыкинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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