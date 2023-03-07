Мамыкина (Квашенникова) Александра
Место рождения
Дата рождения25.04.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1863
Отец: Квашенниковъ Степанъ
Мать: Квашенникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
02.03.1880
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.11.1882
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.12.1885
Сын: Мамыкинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ