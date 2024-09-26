Ярыгина Марья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина Марья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Борис Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: (Ярыгина) Анна Борисовна

Отец ребёнка: Ярыгин Борис Ефимович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Ярыгин Никита Борисович

Отец ребёнка: Ярыгин Борис Ефимович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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