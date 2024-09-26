Ярыгина Марья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: (Ярыгина) Анна Борисовна
Отец ребёнка: Ярыгин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Отец ребёнка: Ярыгин Борис Ефимович
Смерть
Неизвестно