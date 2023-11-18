Грехова Е
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Грехов Савелий Козьмич
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
17.04.1805 ст.
Сын: Грехов Савелий Савельевич
Отец ребёнка: Грехов Савелий Козьмич
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 лист
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Грехова Марья Савельевна
Отец ребёнка: Грехов Савелий Козьмич
ГАСО, 24-25-330-44л
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1811
ГАСО, 24-25-330-44л