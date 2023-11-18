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Грехова Е

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Грехов Федор Савельевич

Отец ребёнка: Грехов Савелий Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
17.04.1805 ст.

Сын: Грехов Савелий Савельевич

Отец ребёнка: Грехов Савелий Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 лист
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Грехова Марья Савельевна

Отец ребёнка: Грехов Савелий Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грехов Савелий Козьмич

Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44л
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