Жданов Рафаил Нуруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Рафаил Нуруллович

Жданов Рафаил Нуруллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1951

Дата смерти

14.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1951

Отец: Жданов Нурулла

Мать: Жданова Райхана Мусеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
07.10.1972

Дочь: Долгушева Елена Рафаильевна

Мать ребёнка: Жданова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
28.12.1978

Сын: Жданов Владимир Рафаильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.10.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.