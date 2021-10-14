Жданов Рафаил Нуруллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1951
Дата смерти14.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1951
Отец: Жданов Нурулла
Мать: Жданова Райхана Мусеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1972
Дочь: Долгушева Елена Рафаильевна
Мать ребёнка: Жданова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
28.12.1978
Сын: Жданов Владимир Рафаильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.10.2021