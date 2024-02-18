Мамонов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонов Василий Прокофьевич

Мать: Мамонова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Тархова (Рыкина) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Тархова (Рыкина) Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тархова (Рыкина) Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно

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