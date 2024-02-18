Мамонов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонов Дмитрий Васильевич

Мать: Тархова (Рыкина) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Денис Александрович

Мать ребёнка: Мамонова (Воронкова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Александр Александрович

Мать ребёнка: Мамонова (Воронкова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонова (Воронкова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Мамонова (Выборнова) Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонова (Выборнова) Елена Викторовна

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