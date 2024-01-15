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Толоцкий Андрей Иванович

Место рождения

Сталинская обл., Старобешевский р-н, с. Киреево

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Толоцкий Иван Осипович

Мать: Толоцкая Евдокия Павловна

Сталинская обл., Старобешевский р-н, с. Киреево
Рождение ребёнка
17.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толоцкая Aлександра Степановна

Рождение ребёнка
07.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толоцкая Aлександра Степановна

Рождение ребёнка
16.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толоцкая Aлександра Степановна

Рождение ребёнка
03.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толоцкая Aлександра Степановна

Смерть
Неизвестно
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