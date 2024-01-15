Толоцкий Андрей Иванович
Место рожденияСталинская обл., Старобешевский р-н, с. Киреево
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Толоцкий Иван Осипович
Сталинская обл., Старобешевский р-н, с. Киреево
Рождение ребёнка
17.08.1946
Рождение ребёнка
07.11.1949
Рождение ребёнка
16.08.1951
Рождение ребёнка
03.03.1959
Смерть
Неизвестно