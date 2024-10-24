Толоцкая (Коровниченко) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкая (Коровниченко) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1904

Муж: Толоцкий Иван Осипович

Рождение ребёнка
25.01.1906

Сын: Толоцкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: (Толоцкая) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.07.1913

Сын: Толоцкий Константин Иванович

Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович

Рождение ребёнка
08.08.1917

Дочь: (Толоцкая) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Толоцкий Андрей Иванович

Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович

Смерть
Неизвестно

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