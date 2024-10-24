Толоцкая (Коровниченко) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1904
Рождение ребёнка
25.01.1906
Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: (Толоцкая) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович
Рождение ребёнка
02.07.1913
Сын: Толоцкий Константин Иванович
Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович
Рождение ребёнка
08.08.1917
Дочь: (Толоцкая) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Толоцкий Иван Осипович
Смерть
Неизвестно