Сорокина (Скокова) Марфа Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.04.1910
Рождение ребёнка
26.04.1910
Дочь: (Сорокина) Александра Харитоновна
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Рождение ребёнка
29.06.1911
Дочь: (Сорокина) Агрипина Харитоновна
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Рождение ребёнка
20.02.1913
Сын: Сорокин Афанасий Харитонович
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1915
Дочь: (Сорокина) Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Рождение ребёнка
25.01.1917
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Рождение ребёнка
15.04.1918
Сын: Сорокин Алексей Харитонович
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1920
Дочь: (Сорокина) Дарья Харитоновна
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович
Смерть
Неизвестно