Сорокина (Скокова) Марфа Климентьевна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Скокова) Марфа Климентьевна

Место рождения

Урлапово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Урлапово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
25.04.1910

Муж: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.04.1910

Дочь: (Сорокина) Александра Харитоновна

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.06.1911

Дочь: (Сорокина) Агрипина Харитоновна

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.02.1913

Сын: Сорокин Афанасий Харитонович

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.03.1915

Дочь: (Сорокина) Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Сорокин Иван Харитонович

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.04.1918

Сын: Сорокин Алексей Харитонович

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.10.1920

Дочь: (Сорокина) Дарья Харитоновна

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сорокин Иван Харитонович

Отец ребёнка: Сорокин Харитон Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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