Костин Антон Ильич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Костин Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Костина) Нина Антоновна
Мать ребёнка: Александра
Смерть
Неизвестно