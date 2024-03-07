Костин Антон Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостин Антон Ильич

Костин Антон Ильич

Место рождения

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Костин Илья

Мать: не указана

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Рождение ребёнка
1932

Сын: Костин Михаил Антонович

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1936

Сын: Костин Николай Антонович

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Костина) Нина Антоновна

Мать ребёнка: Александра

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.