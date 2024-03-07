Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра

Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Антон Ильич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Костин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Костин Антон Ильич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Костин Николай Антонович

Отец ребёнка: Костин Антон Ильич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Костина) Нина Антоновна

Отец ребёнка: Костин Антон Ильич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.