Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костин Антон Ильич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Костин Антон Ильич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Костин Антон Ильич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Костина) Нина Антоновна
Отец ребёнка: Костин Антон Ильич