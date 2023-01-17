Толкачева Федосья Петровна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Обыденная Анна Севастьяновна
Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Толкачева Акилина
Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Толкачев Константин Севастьянович
Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Бровкина Татьяна Севастьяновна
Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Толкачев Михаил Севастьянович
Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Толкачев Петр Севастьянович
Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Толкачев Мокий Севастьянович
Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно