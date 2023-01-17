Толкачева Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Федосья Петровна

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Место рождения

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Обыденная Анна Севастьяновна

Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Толкачева Акилина

Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Толкачев Константин Севастьянович

Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Бровкина Татьяна Севастьяновна

Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Толкачев Михаил Севастьянович

Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Толкачев Петр Севастьянович

Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Толкачев Мокий Севастьянович

Отец ребёнка: Толкачев Севастьян Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Севастьян Павлович

Смерть
Неизвестно
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