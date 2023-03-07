Толкачев Севастьян Павлович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Толкачев Павел Никифорович
Мать: Толкачева Х
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Обыденная Анна Севастьяновна
Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Толкачева Акилина
Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Толкачев Константин Севастьянович
Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Бровкина Татьяна Севастьяновна
Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Толкачев Михаил Севастьянович
Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Толкачев Петр Севастьянович
Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Толкачев Мокий Севастьянович
Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1801