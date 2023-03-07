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Толкачев Севастьян Павлович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Толкачев Павел Никифорович

Мать: Толкачева Х

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Обыденная Анна Севастьяновна

Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Толкачева Акилина

Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Толкачев Константин Севастьянович

Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Бровкина Татьяна Севастьяновна

Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Толкачев Михаил Севастьянович

Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Толкачев Петр Севастьянович

Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Толкачев Мокий Севастьянович

Мать ребёнка: Толкачева Федосья Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Федосья Петровна

Смерть
1801
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