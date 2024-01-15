Арсений Кириллов
Место рожденияд.Ручки, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рождения1795
Дата смерти1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1Я Жена Арсения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Назарова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Михаил Арсениев
Мать ребёнка: 1Я Жена Арсения
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гаврила Арсениев
Мать ребёнка: 1Я Жена Арсения
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зиновий Арсениев
Мать ребёнка: 1Я Жена Арсения