Арсений Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсений Кириллов

Место рождения

д.Ручки, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

1795

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1Я Жена Арсения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Назарова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Михаил Арсениев

Мать ребёнка: 1Я Жена Арсения

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гаврила Арсениев

Мать ребёнка: 1Я Жена Арсения

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зиновий Арсениев

Мать ребёнка: 1Я Жена Арсения

Смерть
1837

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