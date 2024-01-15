1Я Жена Арсения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1Я Жена Арсения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Кириллов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Михаил Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Кириллов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гаврила Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Кириллов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зиновий Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Кириллов

Смерть
Неизвестно

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