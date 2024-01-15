1Я Жена Арсения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Кириллов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Михаил Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Кириллов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гаврила Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Кириллов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зиновий Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Кириллов
Смерть
Неизвестно