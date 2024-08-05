Старостин Дионисий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.06.1874 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Никольская (Старостина) Ольга Дионисиева
Мать ребёнка: Старостина Вера Ивановна
Смерть
08.06.1874 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Посемейные списки московских цеховых ленточного цеха. Составлен в 1874 году. В нем указана дата смерти Старостина Дениса Иванова:"Умер 7 июня 1874 года". ЦГАМ ф. 6 оп. 1 д. 10 лл. 161об-162 1874-6-1-1... Показать все