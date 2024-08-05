Старостин Дионисий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Дионисий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.06.1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Никольская (Старостина) Ольга Дионисиева

Мать ребёнка: Старостина Вера Ивановна

Смерть
08.06.1874 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Посемейные списки московских цеховых ленточного цеха. Составлен в 1874 году. В нем указана дата смерти Старостина Дениса Иванова:"Умер 7 июня 1874 года". ЦГАМ ф. 6 оп. 1 д. 10 лл. 161об-162 1874-6-1-1... Показать все

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