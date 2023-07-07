Анненкова (Латышева) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненкова (Латышева) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1994

Сын: Анненков Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Анненков Алексей Степанович

Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.12.2001

Дочь: Анненкова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Анненков Алексей Степанович

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