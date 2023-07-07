Анненкова (Латышева) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1994
Сын: Анненков Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Анненков Алексей Степанович
Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.12.2001
Дочь: Анненкова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Анненков Алексей Степанович