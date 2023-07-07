Анненков Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1994
Сын: Анненков Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Анненкова Наталья Николаевна
Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.12.2001
Дочь: Анненкова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Анненкова Наталья Николаевна