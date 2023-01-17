Кухаренко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1983
Дочь: Кухаренко Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Черношей Марина Константиновна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
22.03.1983
Дочь: Кухаренко Марина Николаевна
Мать ребёнка: Черношей Марина Константиновна
Рождение ребёнка
22.03.1983
Дочь: Кухаренко Анна Николаевна
Мать ребёнка: Черношей Марина Константиновна