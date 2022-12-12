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Черношей Марина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Около 2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Черношей Константин Иссакович

Мать: Гриб Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
22.03.1983

Дочь: Кухаренко Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Кухаренко Николай

Минск, Минск
Рождение ребёнка
22.03.1983

Дочь: Кухаренко Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кухаренко Николай

Рождение ребёнка
22.03.1983

Дочь: Кухаренко Марина Николаевна

Отец ребёнка: Кухаренко Николай

Смерть
Около 2021
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