Черношей Марина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиОколо 2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
22.03.1983
Дочь: Кухаренко Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Кухаренко Николай
Минск, Минск
Рождение ребёнка
22.03.1983
Дочь: Кухаренко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кухаренко Николай
Рождение ребёнка
22.03.1983
Дочь: Кухаренко Марина Николаевна
Отец ребёнка: Кухаренко Николай
Смерть
Около 2021