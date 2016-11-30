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Никулина София Александровна
Никулина София Александровна
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Место рождения
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Дата рождения
30.11.2016
Пол
Женский
Отец
Никулин Александр Анатольевич
1989 г.р.
Мать
Никулина (Вдовина) Светлана Григорьевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2016
Отец:
Никулин Александр Анатольевич
Мать:
Никулина Светлана Григорьевна
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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