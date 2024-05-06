Никулин Александр Анатольевич 15.08.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никулин Александр Анатольевич

Место рождения

Калдаировский, Сиротинская станица, 2-й Донской округ

Дата рождения

15.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1989

Отец: Никулин Анатолий Александрович

Мать: Емелькина Ирина Николаевна

Калдаировский, Сиротинская станица, 2-й Донской округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина (Вдовина) Светлана Григорьевна

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.2016

Дочь: Никулина София Александровна

Мать ребёнка: Никулина (Вдовина) Светлана Григорьевна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
23.01.2024

Дочь: Никулина Василиса Александровна

Мать ребёнка: Никулина (Вдовина) Светлана Григорьевна

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