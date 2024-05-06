Никулин Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.2016
Дочь: Никулина София Александровна
Мать ребёнка: Никулина (Вдовина) Светлана Григорьевна
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
23.01.2024
Дочь: Никулина Василиса Александровна
Мать ребёнка: Никулина (Вдовина) Светлана Григорьевна