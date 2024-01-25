Юров Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Юров Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Юров Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна

Рождение ребёнка
06.02.1922

Дочь: Юрова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна

Рождение ребёнка
10.05.1928

Дочь: Юрова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Юрова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первый мальчик умер в 3 года

Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна

Смерть
?.11.1957
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