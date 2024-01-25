Юров Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна
Рождение ребёнка
06.02.1922
Дочь: Юрова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна
Рождение ребёнка
10.05.1928
Дочь: Юрова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Юрова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первый мальчик умер в 3 года
Мать ребёнка: Юрова Фёкла Герасимовна
Смерть
?.11.1957