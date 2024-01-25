Юрова Фёкла Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти04.04.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Герасим
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1922
Дочь: Юрова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1928
Дочь: Юрова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Юрова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первый мальчик умер в 3 года
Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович
Смерть
04.04.1980