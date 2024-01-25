Юрова Фёкла Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова Фёкла Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

04.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Юров Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Юров Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1922

Дочь: Юрова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1928

Дочь: Юрова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Юрова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первый мальчик умер в 3 года

Отец ребёнка: Юров Григорий Иванович

Смерть
04.04.1980
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