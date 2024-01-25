Юрова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1997
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Юров Григорий Иванович
Мать: Юрова Фёкла Герасимовна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Юров Владимир В
Рождение ребёнка
04.05.1956
Дочь: Войцеховская Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
С 03.08.1966 по 1967
Сын: Харитонов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Дорофеева Татьяна Валерьевна
Смерть
1997