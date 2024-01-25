Юрова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Юров Григорий Иванович

Мать: Юрова Фёкла Герасимовна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Юров Владимир В

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.05.1956

Дочь: Войцеховская Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
С 03.08.1966 по 1967

Сын: Харитонов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Дорофеева Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1997
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