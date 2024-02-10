Ефремова (Морозова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909 ст.
Отец: Морозов Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Ермакова (Ефремова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно