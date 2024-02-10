Ефремова (Морозова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Морозова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909 ст.

Отец: Морозов Иван Алексеевич

Мать: не указана

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Ермакова (Ефремова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ефремов Василий Иванович

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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