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Ефремов Иван Васильевич

Место рождения

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Василий Иванович

Мать: Ефремова (Морозова) Екатерина Ивановна

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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