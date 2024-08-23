Муллова Елизавета Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муллов Иван
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Муллова) Степанида
Отец ребёнка: Муллов Иван
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Муллова) Параскева
Отец ребёнка: Муллов Иван
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Муллов Гавриил
Отец ребёнка: Муллов Иван
Гробово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Муллова) Наталья
Отец ребёнка: Муллов Иван
Смерть
Неизвестно