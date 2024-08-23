Муллова Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллова Елизавета Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллов Иван

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Муллова) Степанида

Отец ребёнка: Муллов Иван

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Муллова) Параскева

Отец ребёнка: Муллов Иван

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Муллов Гавриил

Отец ребёнка: Муллов Иван

Гробово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Муллова) Наталья

Отец ребёнка: Муллов Иван

Смерть
Неизвестно

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