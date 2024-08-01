Муллов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Муллов Степан

Мать: Муллова Анастасия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муллова Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Муллова) Степанида

Мать ребёнка: Муллова Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Муллова) Параскева

Мать ребёнка: Муллова Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Муллов Гавриил

Мать ребёнка: Муллова Елизавета Семеновна

Гробово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Муллова) Наталья

Мать ребёнка: Муллова Елизавета Семеновна

Смерть
Неизвестно

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