Муллов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Муллов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Муллова) Степанида
Мать ребёнка: Муллова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Муллова) Параскева
Мать ребёнка: Муллова Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Муллов Гавриил
Мать ребёнка: Муллова Елизавета Семеновна
Гробово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Муллова) Наталья
Мать ребёнка: Муллова Елизавета Семеновна
Смерть
Неизвестно