Никита Васильев
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Василий Никитин
Мать: Мавра Максимова
1747-1749 Никиты нет ИВ-1750 Никита того же ИВ-1751 семью не нашла ИВ-1752 Никита 4 ИВ-1753 Никита 5 ИВ-1754 Никита 7 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Никита 8 ИВ-1757 Никита 9 ИВ-1758 Збуново не нашла ИВ-1759 Ни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Петр Никитин
Мать ребёнка: не указана
МК-1806 06.08.1906 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины Деревни Збунова у крестьянина Никиты Васильева сын Петр 18ти лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Василием Стефановым ... Показать все
Смерть
1806
МК-1807 (в МК-1807!) 17.12.1806 Того же уезда вотчины и деревни крестьянин Никита Васильев 65ти лет неизвестною болезнию. Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с дьячком Алексеем Васи... Показать все