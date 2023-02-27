Никита Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Васильев

Никита Васильев

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Василий Никитин

Мать: Мавра Максимова

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
1747-1749 Никиты нет ИВ-1750 Никита того же ИВ-1751 семью не нашла ИВ-1752 Никита 4 ИВ-1753 Никита 5 ИВ-1754 Никита 7 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Никита 8 ИВ-1757 Никита 9 ИВ-1758 Збуново не нашла ИВ-1759 Ни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Петр Никитин

Мать ребёнка: не указана

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 06.08.1906 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины Деревни Збунова у крестьянина Никиты Васильева сын Петр 18ти лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Василием Стефановым ... Показать все
Смерть
1806
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 (в МК-1807!) 17.12.1806 Того же уезда вотчины и деревни крестьянин Никита Васильев 65ти лет неизвестною болезнию. Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с дьячком Алексеем Васи... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.