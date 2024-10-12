Матрона Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Тихонович
Кунтечи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно