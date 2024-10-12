Матрона Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Тихонович

Кунтечи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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