Иосиф Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Григорий Тихонович
Мать: Матрона Ульяновна
Рождение ребёнка
19.10.1818 ст.
Дочь: Чурунина Неонила Осиповна
Мать ребёнка: Настасья Прокофьевна
Бракосочетание
22.07.1853 ст.
Жена: Неонила Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно