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Иосиф Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Григорий Тихонович

Мать: Матрона Ульяновна

Рождение ребёнка
19.10.1818 ст.

Дочь: Чурунина Неонила Осиповна

Мать ребёнка: Настасья Прокофьевна

Кунтечи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.07.1853 ст.

Жена: Неонила Яковлевна

Кунтечи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Прокофьевна

Кунтечи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Кунтечи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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