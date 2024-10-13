Софоний Ермолаевич 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софоний Ермолаевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ермолай Флорович

Мать: Мавра Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.01.1841 ст.

Дочь: Домна Софоновна

Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Андрей Софонович

Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евлампия Софоновна

Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.11.1851

Сын: Матвей Софониевич

Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1854 ст.

Сын: Семен Софониевич

Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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