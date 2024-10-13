Софоний Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ермолай Флорович
Мать: Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1841 ст.
Дочь: Домна Софоновна
Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Андрей Софонович
Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евлампия Софоновна
Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.11.1851
Сын: Матвей Софониевич
Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.01.1854 ст.
Сын: Семен Софониевич
Мать ребёнка: Чибирева (Шалашова) Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно