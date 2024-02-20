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Угнивенко Анастасия Петровна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1836

Дата смерти

10.10.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Сын: Угнивенко Михаил Евстафьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1870

Дочь: Матрона Евстафьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-8,зап-12
Смерть
10.10.1873
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких | ГАДО . Ф - 265-1-2,м/к-1873г.лист-67,зап-44
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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