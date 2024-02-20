(Угнивенко) Матрона Евстафьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения25.03.1870
Дата смерти11.07.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1870
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-8,зап-12
Крещение
25.03.1870
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Прокопий Яковлевич Федорченко и Андрея Елисеевича дочь- девица Анна
Смерть
11.07.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от коклюша | ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-191,зап-21
Похороны
13.07.1872
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука