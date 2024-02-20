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Угнивенко Михаил Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Анастасия Петровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
11.11.1879

Жена: Угнивенко Устинья Тимофеевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО,Ф - 265-1-5,м/к-1879г.,лист-43,зап.-29.
Смерть
Неизвестно
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