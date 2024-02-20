Угнивенко Михаил Евстафьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
11.11.1879
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО,Ф - 265-1-5,м/к-1879г.,лист-43,зап.-29.
Смерть
Неизвестно