Антоненко (Мирошниченко) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Мирошниченко) Феодосия Ивановна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Муж: Антоненко Василий Герасимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZP-T?i=52&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.02.1901 ст.

Дочь: Антоненко Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Антоненко Василий Герасимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.

Сын: Антоненко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Антоненко Василий Герасимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS91-F?i=581&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
10.06.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Артемьевич Чернышев
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Антоненко Василий Герасимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-G?i=870&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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