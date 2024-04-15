Антоненко (Мирошниченко) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
31.10.1899 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZP-T?i=52&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
15.02.1901 ст.
Дочь: Антоненко Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Антоненко Василий Герасимович
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.
Сын: Антоненко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Антоненко Василий Герасимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS91-F?i=581&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
10.06.1905 ст.
Тимофей Артемьевич Чернышев
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Антоненко Василий Герасимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-G?i=870&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно