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Антоненко Василий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.07.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефимия Фоминична Черненко
Восприемник
28.12.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефим Артемьевич Чернышев
Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Жена: Антоненко Феодосия Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZP-T?i=52&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.11.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Фоминична Черненко
Рождение ребёнка
15.02.1901 ст.

Дочь: Антоненко Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Антоненко Феодосия Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.

Сын: Антоненко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Антоненко Феодосия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS91-F?i=581&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Антоненко Феодосия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-G?i=870&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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