Климашевская Евгения (Галина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климашевский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Кдимашевский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климашевский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кдимашевский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климашевский Петр Михайлович
Отец ребёнка: Кдимашевский Михаил
Смерть
Неизвестно