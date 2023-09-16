Климашевская Евгения (Галина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климашевская Евгения (Галина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашевский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Кдимашевский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашевский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кдимашевский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашевский Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кдимашевский Михаил

Смерть
Неизвестно

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