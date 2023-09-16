Кдимашевский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКдимашевский Михаил

Кдимашевский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашевский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Климашевская Евгения (Галина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашевский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Климашевская Евгения (Галина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашевский Петр Михайлович

Мать ребёнка: Климашевская Евгения (Галина)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.