Щербакова(Греджева) (Греджева) Мария Демьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова(Греджева) (Греджева) Мария Демьянова

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Место рождения

г.Мелитополь Украина

Дата рождения

Около ?.08.1924

Дата смерти

14.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1950

Дочь: (Щербакова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Александрович

Рождение ребёнка
30.07.1952

Дочь: Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Александрович

Смерть
14.11.2003
Причина смерти: ганглиогзагкома

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