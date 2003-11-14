Щербакова(Греджева) (Греджева) Мария Демьянова
Место рожденияг.Мелитополь Украина
Дата рожденияОколо ?.08.1924
Дата смерти14.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1950
Дочь: (Щербакова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.07.1952
Дочь: Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Александрович
Смерть
14.11.2003
Причина смерти: ганглиогзагкома