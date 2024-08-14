Щербаков Николай Александрович
Место рожденияАлтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново
Дата рождения15.06.1924
Дата смерти26.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1950
Дочь: (Щербакова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова(Греджева) (Греджева) Мария Демьянова
Рождение ребёнка
30.07.1952
Смерть
26.06.1981
Причина смерти: Облитерирующий эндартериит нижних конечностей