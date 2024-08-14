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Щербаков Николай Александрович

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Место рождения

Алтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

26.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1950

Дочь: (Щербакова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова(Греджева) (Греджева) Мария Демьянова

Рождение ребёнка
30.07.1952

Дочь: Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова(Греджева) (Греджева) Мария Демьянова

Смерть
26.06.1981
Причина смерти: Облитерирующий эндартериит нижних конечностей

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