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Синцов Фёдор Потапович

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Место рождения

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1642 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1672 г.р.
Вычислено 1677 г.р.
Вычислено 1682 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1642 ст.

Отец: Синцов Потап -

Мать: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.

Сын: Синцов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1677 ст.

Сын: Синцов Фрол Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.

Сын: Синцов Семён Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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