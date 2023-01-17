Синцов Фёдор Потапович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1642 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1642 ст.
Отец: Синцов Потап -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1677 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно