Синцов Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1682 ст.
Дата смертиОколо 1748 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1682 ст.
Отец: Синцов Фёдор Потапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1722 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Синцова Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Синцова Васса Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1748 ст.