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Синцов Семён Фёдорович

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Место рождения

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1682 ст.

Дата смерти

Около 1748 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1682 ст.

Отец: Синцов Фёдор Потапович

Мать: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1722 ст.

Сын: Синцов Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Синцова Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Синцов Никита Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Синцова Васса Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1748 ст.
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