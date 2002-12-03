Паниковская Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1912
Дата смерти03.12.2002
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1912
Отец: Лепаловский Василий Васильевич
Мать: Лепаловская Анна
Рождение ребёнка
23.01.1948
Сын: Паниковский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Паниковский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1952
Сын: Паниковский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Паниковский Николай Васильевич
Смерть
03.12.2002