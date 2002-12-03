Паниковская Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паниковская Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1912

Дата смерти

03.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1912

Отец: Лепаловский Василий Васильевич

Мать: Лепаловская Анна

Рождение ребёнка
23.01.1948

Сын: Паниковский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Паниковский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1952

Сын: Паниковский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Паниковский Николай Васильевич

Смерть
03.12.2002

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