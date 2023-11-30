Паниковский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1904
Дата смерти06.09.1979
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904
Отец: Паниковский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кашпурова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1948
Сын: Паниковский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Паниковская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1952
Сын: Паниковский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Паниковская Александра Васильевна
Смерть
06.09.1979