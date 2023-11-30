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Паниковский Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1904

Дата смерти

06.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904

Отец: Паниковский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кашпурова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1948

Сын: Паниковский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Паниковская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1952

Сын: Паниковский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Паниковская Александра Васильевна

Смерть
06.09.1979
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