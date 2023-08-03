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Татьяна Макарова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1699 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Макар Едокимов

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1743

Муж: Семён Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Фома Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1745 ст.

Дочь: Федосья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Прасковья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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