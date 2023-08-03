Татьяна Макарова
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Макар Едокимов
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1743
Муж: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1744
Сын: Фома Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
29.06.1745 ст.
Дочь: Федосья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Прасковья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Смерть
Неизвестно