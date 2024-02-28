Нурзат Сырга Белек-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурзат Сырга Белек-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Баткар Белек-оол Чоодуевич

Мать: Баткар Елизавета Сандюновна

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Нурзат Айсуу Эчис-Балдировна

Отец ребёнка: Нурзат Эчис-Балдир Борисович

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Нурзат Елена Эчис-Балдировна

Отец ребёнка: Нурзат Эчис-Балдир Борисович

Рождение ребёнка
2017

Сын: Нурзат Балдир Эчис-Балдирович

Отец ребёнка: Нурзат Эчис-Балдир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нурзат Эчис-Балдир Борисович

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