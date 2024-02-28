Нурзат Сырга Белек-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Нурзат Айсуу Эчис-Балдировна
Отец ребёнка: Нурзат Эчис-Балдир Борисович
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Нурзат Елена Эчис-Балдировна
Отец ребёнка: Нурзат Эчис-Балдир Борисович
Рождение ребёнка
2017
Сын: Нурзат Балдир Эчис-Балдирович
Отец ребёнка: Нурзат Эчис-Балдир Борисович
Бракосочетание
Неизвестно