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Баткар Елизавета Сандюновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Сандю Сандюн Арынхоевич

Мать: Минчимаа Мария Ондаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баткар Белек-оол Чоодуевич

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Чооду Сайлык Белек-ооловна

Отец ребёнка: Баткар Белек-оол Чоодуевич

Рождение ребёнка
1975

Сын: Баткар Саян Белек-оолович

Отец ребёнка: Баткар Белек-оол Чоодуевич

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Нурзат Сырга Белек-ооловна

Отец ребёнка: Баткар Белек-оол Чоодуевич

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