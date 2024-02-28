Баткар Елизавета Сандюновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Сандю Сандюн Арынхоевич
Мать: Минчимаа Мария Ондаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Чооду Сайлык Белек-ооловна
Отец ребёнка: Баткар Белек-оол Чоодуевич
Рождение ребёнка
1975
Сын: Баткар Саян Белек-оолович
Отец ребёнка: Баткар Белек-оол Чоодуевич
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Нурзат Сырга Белек-ооловна
Отец ребёнка: Баткар Белек-оол Чоодуевич